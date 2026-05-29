İstanbul Valiliği koordinasyonunda, fetih gün boyunca yürüyüş, mehter konserleri, gösteri uçuşları, mapping etkinlikleri, konserler ve havai fişek gösterileriyle kutlanacak.
DRONLA CANLANDIRMA
İstanbul Valisi Davut Gül, ilk defa dron kullanarak İstanbul’un fethinin canlandırılacağını söyledi. Kadıköy, Üsküdar, Kartal, Ayasofya Camii önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim, Eminönü ve Eyüpsultan meydanlarında mehteran performansları sergilenecek.
Etkinlikler şöyle olacak:
- Saat 09.30-18.00 arasında Sarayburnu Limanı’nda TCG Fatih Fırkateyni ziyarete açık olacak.
- 10.30’da Fatih Camisi’nde Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi protokol üyelerince ziyaret edilecek.
- 11.00’de ise Beyazıt Meydanı’ndan başlayıp Ayasofya Meydanı’na kadar ‘Fetih Yürüyüşü’ yapılacak.
- 12.15’te fetih temalı görsel gösteri deneyim çadırı ziyaretçilere açılacak.
- 15.00’te Sarayburnu Limanı’nda gemi korteji gerçekleştirilecek.
- 18.00’de SOLOTÜRK gösterisi Yenikapı Etkinlik Alanı’nda vatandaşlara unutulmaz anlar sunacak.
- 20.30’da Üsküdar Sahili’nde 1. Ordu Komutanlığı ekiplerince Bando Konseri düzenlenecek.
- 21.00’de yine Üsküdar Sahili’nde dron ve havai fişek gösterisi düzenlenecek.