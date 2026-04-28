İş dünyasında bilinen isimlerden Erol Özmandıracı, özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce iki evlilik yapan Özmandıracı, üçüncü kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor.

GONDOLDA EVLİLİK TEKLİFİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2024 yazından bu yana birlikte olduğu Elif Akbaş ile ilişkisini evlilikle taçlandırma kararı alan Özmandıracı, sürpriz teklifini Venedik’te yaptı. Tatil sırasında gondol gezisi esnasında sevgilisine evlenme teklif eden iş insanı, “evet” yanıtını aldıktan sonra yüzüğü taktı.





EYLÜL AYINDA EVLENİYORLAR

Çiftin düğün tarihi de netleşti. Özmandıracı ve Akbaş, 27 Eylül’de, iş insanının ortağı olduğu Göcek’te düzenlenecek görkemli bir törenle hayatlarını birleştirecek.



