Londra'daki İngiliz Parlamentosu'nda resmi olarak sunulan "Mutlu Şehirler Endeksi 2026", kentsel yaşam hakkında bildiğimiz her şeyi temelden sarstı. 251 şehrin vatandaşlık, yönetim, çevre, ekonomi, sağlık ve hareketlilik kategorilerinde incelendiği raporda, bazı dev şehirler için 'yıkım' gibi sonuçlar açıklandı.

2025 yılında dünyanın en mutlu 25. şehri olan Milano, sadece bir yılda tam 80. sıraya gerileyerek herkesi şoke etti.

Dünyayı 'Mutlulukla' yöneten 3 şehir

Mutlu Şehirler Endeksi 2026'nın zirvesinde ise hiç değişmeyen bir 'İskandinav-İsviçre' hakimiyeti var. Bu şehirler vatandaşlarına sadece park değil, işleyen bir sistem sunuyor:

Kopenhag (Danimarka): 6.954 puanla dünyanın mutlak birincisi.

Helsinki (Finlandiya): İkinci sırada istikrarını koruyor.

Cenevre (İsviçre): Üçüncü sıradan dünyayı selamlıyor.