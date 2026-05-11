Norveç’in Brannbu kasabasında düzenlenen sıradan bir okul gezisi, tarihin derinliklerinden gelen nadir bir buluşla sonuçlandı.

Oslo’nun yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde eğitim gören altı yaşındaki ilkokul öğrencisi Henrik Refsnes Mørtvedt, nisan ayı sonunda sınıfıyla birlikte açık alan gezisine çıktı. Tarlada yürüdüğü sırada toprağın yüzeyine yakın bir noktada metalik bir nesne fark eden küçük çocuk, nesneyi incelediğinde eski bir kılıç kabzasıyla karşılaştı.

KILIÇ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Henrik’in topraktan çıkardığı paslanmış ve hafifçe bükülmüş demir parçasının, yaklaşık 1,3 metre uzunluğunda tarihi bir kılıç olduğu anlaşıldı. Olayın yerel makamlara bildirilmesinin ardından bölgeye gelen uzmanlar, eserin önemini tescilledi.

VİKİNG ÇAĞINA IŞIK TUTUYOR

Arkeologlar tarafından yapılan ilk incelemeler, kılıcın yaklaşık 1300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu tarihin Viking Çağı’nın hemen öncesine tekabül eden Merovenj Dönemi'ne veya Viking döneminin en erken safhalarına işaret ettiğini belirtti.

ÇEKYA'DA ALTIN SANDIĞI BULUNDU

Popüler bir turizm rotası olan bir dağ yakınlarında yürüyüş yapan turistler, gizli bir altın hazinesine rastladı. Devlet, bu tesadüfi keşif karşılığında turistlere yüksek meblağlı bir ödül verdi.