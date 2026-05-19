Scott’un İstanbul’da vereceği özel konser büyük bir bilet krizine dönüştü. Sınırlı sayıda satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükenirken, karaborsa fiyatları sosyal medyada gündem oldu.

30 BİN TL'LİK BİLETLER KISA SÜREDE TÜKENDİ

31 Mayıs’ta Tersane İstanbul’da düzenlenecek olan ve sadece 2.500 kişinin katılabileceği Scott konserinin biletleri bugün saat 14.00’te satışa çıktı. Resmi satışta 30 bin TL ile 60 bin TL arasında değişen biletler kısa sürede tükendi.

KARABORSADA 2 MİLYONA KADAR YÜKSELDİ

İddialara göre; Bilet bulamayan hayranlar ise karaborsa sitelerinde çok daha yüksek fiyatlarla karşılaştı. İlanlarda en düşük giriş biletinin 103 bin TL’ye kadar çıktığı görülürken, “floor” kategorisindeki biletlerin ise 2 milyon 112 bin TL’ye kadar yükseldiği iddia edildi.

Yaşanan fiyat artışı sosyal medyada büyük tepki çekerken, konser biletlerinin kısa sürede tükenmesi ve karaborsa bilet fiyatları etkinliği daha da tartışmalı hale getirdi.