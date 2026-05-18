Gezginlerin tatil maliyetlerini düşürme arayışı sürerken, sosyal medya içerik üreticilerinin yeni durağı Özbekistan oldu. Hollandalı seyahat yazarı Lourens’in, 60’tan fazla ülke arasından Özbekistan’ı "dünyanın en ucuz ülkesi" olarak nitelendirmesi, bölgeye olan ilgiyi artırdı.

AVRUPA STANDARTLARININ ALTINDA

İçerik üreticisinin paylaşımlarına göre, başkent Taşkent’te günlük yaşam maliyetleri Avrupa standartlarının oldukça altında seyrediyor. Paylaşılan verilerde, bir terasta içeceğin yaklaşık 1 €, yerel bir dairede konaklamanın ise gecelik 15 € civarında olduğu belirtiliyor. Şehir içi mutfak kültüründe ise kişi başı yaklaşık 3 € (£2.60) gibi rakamlara yerel lezzetlere ulaşılabildiği ifade edildi.

Şehirler arası ulaşımda lüks yüksek hızlı trenlerin kullanıldığı ülkede, yaklaşık 15 € karşılığında antik İpek Yolu'nun kalbi sayılan Semerkant'a ulaşım sağlanabiliyor. Ayrıca bölgeye giden turistler, günübirlik turlarla Tacikistan sınırını geçerek Yedi Göller gibi doğal alanları da ziyaret edebiliyor.

EKONOMİK SIRALAMASI AÇIKLANDI

Ekonomi endekslerine göre Özbekistan dünyanın en bütçe dostu ilk 20 ülkesi arasında yer alsa da, mutlak anlamda "en ucuz" ülke unvanını Pakistan, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerle paylaşıyor. Orta Asya özelinde ise komşu ülkeler Kırgızistan ve Tacikistan'ın bazı kalemlerde Özbekistan'dan daha ekonomik olabildiği kaydedildi.

GÜVENLİK KONUSUNDA ATTIĞI ADIMLARLA DİKKAT ÇEKTİ

Özbekistan, son yıllarda güvenlik konusunda attığı adımlarla dikkat çekiyor. Birleşik Krallık gibi ülkelerin resmi seyahat tavsiyelerinde genel olarak güvenli kabul edilen ülke, özellikle "Solo Kadın Gezgin Güvenlik Endeksi"nde birinci sırada yer alarak bu alanda bir merkez olma yolunda ilerliyor.

Güvenlik notları şu noktaları kapsıyor:

Taşkent, Semerkant ve Buhara gibi turistik merkezlerde polis varlığı ve aydınlatma seviyesi yüksek.

Sokak suçları ve taciz vakalarının diğer popüler turistik bölgelere oranla oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Afganistan sınırı ve Fergana Vadisi'nin belirli kısımları gibi hassas bölgeler için ise uluslararası güvenlik birimleri tarafından tedbirli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.