Çin’de aylardır karın ağrısı ve halsizlikle boğuşan 12 yaşındaki Xiao Hao’nun hastaneye yatırılmasıyla gerçek gün yüzüne çıktı. Yapılan tetkikler sonucunda, küçük çocuğun pankreas kanseri olduğu belgelendi.

Xiao Hao’nun ailesi, çocuklarının sadece "ara sıra" atıştırmalık yediğini sanıyordu. Ancak Xiao Hao, her okul çıkışında kana karışan gazlı içecekleri içiyor, haftada 4 kez kızarmış tavuk yiyor.

İşlenmiş gıdaların içindeki trans yağlar ve kimyasal katkı maddeleri, vücutta "kronik iltihap" fırtınası koparıyor. Pankreas, bu ağır yükü temizlemek için durmaksızın enzim salgılarken hasar görmeye başlıyor.

Pankreas kanserinin en korkunç yanı, ilk evrelerde hiçbir belirti vermiyor.

Bir çocuğun günlük şeker alımı toplam enerjinin %5'ini (ideali) geçmemeli. Tek bir 500 ml'lik kola, günlük limiti saniyeler içinde çöpe atıyor. Kızarmış yiyecekler haftada en fazla 1 kez ve küçük porsiyonlar halinde verilmeli. Haftada 3 ve üzeri tüketim, metabolik bir intihar. Uzun içerik listesi olan ve oda sıcaklığında bozulmayan her şey, çocuğunuzun pankreasına saldırıyor.