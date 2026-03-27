Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Podgoritsa’da Karadağ’ın üyelik sürecine ilişkin kritik mesajlar verdi. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Kos, Karadağ'ın aday ülkeler arasında Avrupa Birliği safına katılmaya en yakın ülke olduğunu vurguladı.

MÜZAKERE BAŞLIKLARI BÜYÜK ORANDA TAMAMLANDI

Müzakere başlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Komisyon Üyesi Kos, Karadağ’ın daha sıkı şartlar altında birliğe katılan ilk ülke olma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

AB'nin geçmiş genişleme süreçlerinden dersler çıkardığını hatırlatan Kos; özellikle yargı bağımsızlığı, organize suçla mücadele, yolsuzluk ve medya özgürlüğü konularında taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Kos, tüm kriterlerin eksiksiz yerine getirilmesi durumunda Karadağ'ın üye devletlerin tüm haklarına sahip olacağını sözlerine ekledi.

"YENİ BİR AVRUPA DÖNEMİNE GİRDİK"

Başbakan Milojko Spajic ise Karadağ’ın "yeni bir Avrupa dönemine" girdiğini belirterek, özellikle hukuk devleti ve temel hakları kapsayan 23. ve 24. fasılların öncelikli olduğunu dile getirdi. Kapatılması gereken 19 başlık daha bulunduğunu kaydeden Spajic, 2026 yılının üyelik yolunda stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.