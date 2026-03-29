Peru’nun kuzeyindeki Huaral bölgesine bağlı Aucallama’da inşa edilen ve sadece 63 santimetre genişliğe sahip olan sıra dışı yapı, minimalist yaşam trendinde sınırları yeniden tanımlıyor.

Yerel sakin Fabio Moreno tarafından tasarlanıp inşa edilen bu ev, alışılmadık mimarisi ve işlevsel tasarımıyla modern bir yaşam alanında bulunması gereken tüm temel unsurları bu dar alana sığdırmayı başarıyor.

Dışarıdan bakıldığında dar bir koridoru andıran ancak iç mimarisiyle hayrete düşüren yapıda banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma bölümü ve çamaşırhane gibi tüm fonksiyonel alanlar yer alıyor.

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDU

İki katı birbirine bağlayan özel bir merdiven sisteminin de bulunduğu ev, küçük alanların verimli kullanımı konusunda mimari bir başarı örneği sergiliyor. Aucallama’nın ana meydanının hemen karşısında konumlanan yapı, renkli dış cephesiyle bölge sakinlerinin ve turistlerin şimdiden odak noktası haline gelmiş durumda.

Yapının mimarı Fabio Moreno, bu benzersiz projeyle "dünyanın en dar evi" unvanını almak üzere Guinness Dünya Rekorları’na resmi başvurusunu gerçekleştirdiğini açıkladı. Rekor tescili için teknik inceleme ve ölçüm süreçlerinin tamamlanması beklenirken, Moreno bu çalışmasıyla küçük alanlarda büyük fikirlerin hayata geçirilebileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Genişliği nedeniyle aynı anda birden fazla kişinin içeri girmesinin oldukça güç olduğu evin, resmi tescilin ardından uluslararası bir turistik cazibe merkezine dönüşmesi öngörülüyor.