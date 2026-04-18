7,5 milyondan fazla abonesi bulunan “Minecraft Parodileri” adlı YouTube kanalı hakkında, çocuklara yönelik içeriklerinde şiddeti teşvik ettiği iddiasıyla erişim engeli kararı verildi.

İstanbul’da yürütülen süreçte, kanalın özellikle okul çağındaki çocuklara hitap eden videolarının, öğrenci ve öğretmenlere yönelik olumsuz davranışları özendirebileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda başsavcılık, içeriklerin toplumsal açıdan risk oluşturabileceği yönünde tespitlerde bulundu.

Soruşturma dosyasında “suç işlemeye alenen tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlamaları yer aldı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla birlikte söz konusu YouTube kanalına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

Savcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

-Ülkemizde son günlerde yaşanan okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; özellikle okul çağındaki çocukları diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü, söz ve beyanlara yer verildiği tespit edilen ve YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan 'Minecraft Parodileri' rumuzlu/isimli hesap hakkında; TCK'nin 214. maddesinde düzenlenen 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik' ve TCK'nin 215. maddesinde düzenlenen 'Suçu ve Suçluyu Övme' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından söz konusu hesaba erişimin engellenmesine dair karar verilmesi hususundaki talebimiz üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verilmiştir."