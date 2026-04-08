Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır'daki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin özellikle yaş sebze ve meyvelerin tedarik zincirindeki fiyat hareketlerini mercek altına aldığı denetimlerde, tarladan sofraya uzanan süreçteki dudak uçuklatan fiyat farkları ortaya çıktı.
Yapılan incelemelerde, Adana'nın Karataş ilçesindeki bir üreticiden 7 liraya alınan kırmızı kapya biberin aracı firmalar üzerinden zincir marketlere 30 liraya satıldığı, market raflarında ise tüketiciye 199,99 liradan sunulduğu belirlendi. Benzer bir astronomik artış yeşil sivri biberde de kayıtlara geçti. Aracı firmadan markete 20 liraya verilen yeşil sivri biberin etiket fiyatının 249,99 liraya kadar çıktığı tespit edildi.
Ekiplerin Konya'nın Ereğli ilçesi ile Mersin'in Akdeniz ilçesinden tedarik edilen ürünlere yönelik yaptığı incelemelerde de durum değişmedi. Ereğli'de üreticiden 5 lira 30 kuruşa alınan salatalığın zincir market raflarında 79,90 liraya, Akdeniz ilçesinden 130 liraya temin edilen sivri biberin ise 249,99 liraya satıldığı belgelendi.
Elde edilen veriler ışığında haksız ticari uygulama ve fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem başlatılarak hazırlanan dosyalar Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.