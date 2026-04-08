Alman otomobil devi Mercedes-Benz, 2025 model yılına ait tamamen elektrikli G580 EQ Technology SUV modelleri için kritik bir güvenlik uyarısı yaparak geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

ABD pazarında bulunan 3 bin 734 aracı kapsayan bu kararın gerekçesi olarak, tekerleklerin sürüş esnasında gevşeme veya araçtan tamamen ayrılma riski gösterildi.

Yaklaşık 160 bin dolar (7 milyon TL) değerindeki lüks araçlarda tespit edilen bu teknik kusur, otomotiv dünyasında "güvenlik zafiyeti" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

MOTORUN YARATTIĞI YÜKE DAYANAMIYOR

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre krizin temelinde, elektrikli G-Serisi'nin içten yanmalı kardeşlerine göre sahip olduğu aşırı ağırlık ve yüksek tork gücü yatıyor.

Mercedes-Benz'in elektrikli modelde, klasik G-Serisi ile aynı bijon cıvatalarını ve montaj sistemini kullandığı ancak Eylül 2024 ile Ocak 2025 arasındaki testlerde bu parçaların elektrikli motorun yarattığı yüke dayanamadığı saptandı. Özellikle ağır arazi şartlarında ve sık tekerlek değişimlerinde cıvataların gevşeyerek hayati tehlike oluşturabileceği anlaşıldı.

MONTAJLARI ÜCRETSİZ YAPILACAK

Söz konusu geri çağırma kapsamında araç sahipleri, yetkili servislerde yeni tasarlanan ve güçlendirilen cıvataların ücretsiz olarak montajını yaptırabilecek.

Şirket, etkilenen kullanıcıları mayıs ayı sonundan itibaren resmi mektuplarla bilgilendirmeye başlayacağını duyurdu.