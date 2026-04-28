ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yaşayan 74 yaşındaki Naiping Hou’nun gizemli şekilde ortadan kaybolması, FBI’ı harekete geçirdi. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ailesi tarafından kayıp bildirimi yapılan Hou’nun dosyası, banka hesaplarında tespit edilen şüpheli hareketler nedeniyle 'şüpheli kayıp' olarak sınıflandırıldı.

EN SON BALIK AVLARKEN GÖRÜLDÜ

Ailenin aktardığına göre Hou, en son mart ayında oğluyla birlikte balık tutarken görüldü. Oğlu Wen Hou, babasının o gün oldukça neşeli olduğunu, arkadaşlarıyla vakit geçirip çok sayıda balık yakaladığını anlattı.

Ancak bu geziden birkaç hafta sonra gelen kısa ve alışılmadık mesajlar ailede şüphe uyandırdı. 'Yorgunum, sonra ararım' gibi ifadeler içeren bu mesajların Hou tarafından yazılmadığını düşünen Wen Hou, babasının yerine bir başkasının mesaj atmış olabileceğini ifade etti.

EV BOŞALTILDI, ARAÇLAR ORTADAN KAYBOLDU

Durumdan şüphelenen arkadaşlarının Naiping Hou’nun evine gitmesiyle olayın boyutu ortaya çıktı. Evin tamamen boşaltıldığı, duvarların yeniden boyandığı ve yaşlı adama ait araçların yerinde olmadığı görüldü. Yapılan incelemelerde ise Hou’ya ait mülklerin de satışa çıkarılmaya çalışıldığı tespit edildi.

BİR MİLYON DOLARLIK ALTIN ALINDI

Soruşturmayı genişleten Şerif Departmanı ve FBI, Naiping Hou’nun banka hesaplarından 1 milyon doları aşan bir tutarın çekildiğini belirledi. Bu paranın, internet üzerinden fiziki altın alımında kullanıldığı tespit edildi.

Müfettişler, işlemlerin Hou’nun telefonu üzerinden yapıldığını değerlendirirken, dolandırıcıların yaşlı adamı taklit ederek finansal işlemleri gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

AİLE, 250 BİN DOLAR ÖDÜL VERİYOR

Ailesi, Naiping Hou’nun bulunmasına yardımcı olacak bilgiler için 250 bin dolarlık ödül açıkladı. Yetkililer, olayda kaçırılma ihtimalinin öne çıktığını değerlendiriyor.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı olabileceği düşünülen gümüş renkli otomobil de dikkat çekiyor. Bu araçla ilgili bilgi sahibi olanların güvenlik birimleriyle iletişime geçmesi isteniyor.