Çin, nükleer patlamalara dayanma gücüne sahip olacak şekilde tasarlanan dünyanın ilk yüzey yapay ada şeklinde araştırma testisini inşa edecek. Bilim ve teknoloji alanlarında bir ilk olacak proje aynı zamanda dayanıklı yapısı ile savunma sanayisinde de Çin'i diğer ülkelerin önüne geçirecek kapasiteye sahip. Projenin detayları ortaya çıktı.

ÇİN'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK PROJE

Şanghay'da bulunan Jiao Tong Üniversitesi tarafından tasarlanan ve yaklaşık ağırlığı 78 bin ton olarak ölçülen yarı batık çift gövdeli yüzen yapı kullanıcısına 10 bin metre derinliğe kadar araştırma yapma olanağı tanıyacak. Tesis ikmal için durmadan tam 4 ay boyunca görevde kalabiliyor ve devasa yapıda 238 kadar personel barınabiliyor.

Çin devlet medyasından SCMP'ye göre projede yer alan isimlerden Profesör Xiao Longfei, platformun hem hızlı hareket etme kabiliyetine hem de uzun süre görev bölgesinde kalabilme özelliğine dikkat çekiyor. Ayrıca Longfei, petrol ve gaz sektörlerindeki yarı batık platformalar ile araştırma gemilerinin özelliklerini bir araya yetiştiren yeni bir konsept geliştirmeyi başardıklarını aktardı.

Kaynak: SCMP

SADECE BİLİMSEL AMAÇLARLA SINIRLI KALMAYABİLİR

Uzmanlar 2030 yılına kadar denizlere indirilmesi planlanan yapay yüzen adanın derin deniz madenciliği teknolojisi, deniz ekipmanları ve açık deniz enerji sistemleri için test merkezi olarak kullanılmasını öngörüyor. Projeye dair yayımlanan bir bilimsel çalışmaya göre platform nükleer patlamaya karşı bile dayanıklılık standardına sahip olacak. Ayrıca şok dalgalarına karşı özel üretilen meta malzeme paneller ile güçlendirilecek.

Uzmanlar aynı zamanda bu türde bir yapının sadece bilimsel çalışma amaçlarıyla sınırlı kalmayabileceğini belirtiyor. Özellikle nükleer patlamaya karşı dayanıklılık göstermesi gibi özellikleri ile tesis potansiyel bir strateji üssü ya da çift kullanımlı rol üstlenebilecek bir yapı olabilir.