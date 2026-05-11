ABD Başkanı Donald Trump, 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in daveti üzerine Trump’ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin’e resmi ziyarette bulunacağı duyuruldu. ABD'den Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret, Trump'ın ilk iktidar döneminde, 2017'de yapıldı.
