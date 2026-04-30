CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunlarını TBMM Genel Kurulu gündemine getirdi. Dövizli askerlik ücretinin 8 bin euroya yükseldiğini belirten Kayışoğlu, “Üç çocuğu olan bir ailenin 24 bin euro ödemesi gerekiyor. Bu rakamlar karşısında gençler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmayı tercih ediyor” dedi.

BAĞLAR ZAYIFLIYOR

Vatandaşlıktan çıkma oranlarının üzücü bir şekilde arttığını belirten Kayışoğlu, du durumun gençlerin Türkiye ile bağını zayıflattığını vurgulayan Kayışoğlu, ücretin makul seviyeye çekilmesi ve diğer ülkelerle yapılacak anlaşmalarla yurt dışında yapılan askerliğin Türkiye’de geçerli sayılması gerektiğini söyledi.