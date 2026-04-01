CHP’nin 1977 seçimlerinden sonra birinci parti konumuna yükselerek, 14 kentte büyükşehir belediye başkanlığı ile 21 kenti, 337 ilçeyi ve 48 beldeyi aldığı 31 Mart 2024 seçimlerinin üstünden tam iki yıl geçti. Genel Başkan Özgür Özel’in sözleriyle “CHP 31 Mart’tan beri saldırı altında”.

YÜZDE 37.8 İLE BİRİNCİ

İktidar partisi AKP, 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisini tattı, elindeki birçok belediyeyi de CHP’ye kaptırdı. Türkiye genelinde CHP yüzde 37.8, AKP yüzde 35.5 oy aldı, MHP yüzde 5.7’de kaldı.

CHP, elindeki Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya’nın yanı sıra Bursa’yı da kazanarak, Türkiye’nin en büyük 5 ilinde yerelde iktidar oldu.

İSTANBUL’DA ATAK

AKP’nin en güçlü olduğu yerlerden Adıyaman’ın yanı sıra Kırıkkale, Kilis, Giresun, Denizli, Afyonkarahisar, CHP’nin sürpriz bir atak yaparak kazandığı iller.

CHP aynı zamanda, kazandığı belediye sayısını 2019’a göre yüzde 80 artırarak 433’e yükseltti.

İstanbul’da ise elindeki 14 belediyeyi korumanın yanı sıra, Beyoğlu Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile ve Üsküdar’ı da kazandı.

İşte yok sayılan millet iradesi

İktidar seçimle alamadığı belediyeleri operasyonlar ve tutuklamalar yoluyla aldı. Şu anda CHP’nin 18 belediye başkanı tutuklu. Son yerel seçimlerde Türkiye genelinde CHP’ye oy vermiş 8 milyon 268 bin 249 kişinin iradesi de yok sayılmış oldu.

‘İktidar yürüyüşümüz daha umutlu sürüyor’

CHP’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda “İki yıl önce bugün, milletimizle omuz omuza vererek iktidar yürüyüşümüzün ilk adımını attık” denildi ve şu ifadeler kullanıldı:

“Demokrasiyi ve millet iradesini hâkim kılmak için adaletsizliğe ve hukuksuzluğa boyun eğmedik, eğmeyeceğiz! Baskıya, kumpaslara ve kara düzene teslim olmadık, olmayacağız! Bugün daha güçlü, daha kararlı ve daha umutlu bir şekilde iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz.”