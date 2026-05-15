Son yıllarda Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı zorluklar dikkat çekmeye devam ediyor. Özellikle ABD, Kanada, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda ülkelerde yapılan başvurularda ret oranlarının arttığı belirtildi. Uzmanlara göre, birçok ülke göç politikalarını sıkılaştırırken başvurular daha detaylı inceleniyor.

Vize süreçlerinde en sık karşılaşılan sorunların başında, başvuru sahiplerinin geri dönüş konusunda yeterli güven vermemesi geliyor. Ekonomik koşullar, düzensiz göç endişesi ve iltica başvurularındaki artışın, ülkelerin değerlendirme süreçlerinde etkili olduğu ifade edildi. Uzmanlar seyahat amacı, gelir durumu ve geçmiş seyahat kayıtlarının da incelemelerde önemli rol oynadığına dikkat çekti.

KISA SÜRELİ VİZELERE TEMKİNLİ DAVRANIYORLAR

Bazı ülkelerin özellikle kısa süreli turist vizelerinde daha temkinli hareket ettiği aktarılırken, eksik evrak, yetersiz finansal gösterim ve net olmayan seyahat planlarının ret kararlarını artırdığı kaydedildi. Başvuru süreçlerinde bankacılık hareketleri, çalışma durumu ve Türkiye’ye geri dönüş bağlarını gösteren belgelerin daha fazla önem kazandığı ifade edildi.

Uzmanlar, son dönemde Avrupa’daki göç baskısı ve güvenlik politikalarındaki değişimlerin vize süreçlerini doğrudan etkilediğini vurguladı. Bu nedenle birçok ülkenin başvuruları önceki yıllara kıyasla daha ayrıntılı değerlendirdiği belirtildi.