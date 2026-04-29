Yufkalı köyünde pazar sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, dere boyunca geniş çaplı arama çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında su altı aramaları da yapıldı. Arama faaliyetlerine köylüler de destek verirken, Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Van’dan dalgıç polisler ile Van AFAD su altı ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Sürdürülen çalışmalar sırasında Osman Taş’ın cansız bedeni, bugün kaybolduğu noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede bulundu. 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Osman Taş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.