Yalova’nın Termal ilçesinde 8 yıl önce 11 yaşındaki Kerem Karakaya’nın tüfekle başından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuksuz yargılanan anne Serpil B. katılmazken, maktul ailesinin avukatı Şermin Tankut mahkeme salonuna getirdiği bastonla olay anını canlandırdı.

Olay tarihinde 11 yaşında olan Fatih B.’nin ifadelerinin tüfeğin fiziksel özellikleriyle uyuşmadığını savunan Tankut, 4 kilo ağırlığındaki bir tüfeğin kemer hizasında tutularak ateş edilmesinin teknik olarak mümkün olmadığını ileri sürerek olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

DOSYADAKİ KRİMİNAL ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dava dosyasında yer alan uzman mütalaasında, olay yerinde bulunan kartuşun manuel bir tüfekten ziyade otomatik bir silahtan atılmış olabileceğine dair bulgulara yer verildi. Avukat Tankut, delil olarak sunulan tüfekte fişeği dışarı atan bir mekanizma bulunmadığını ancak kartuş üzerinde tırnak izleri tespit edildiğini belirterek, bu durumun kartuşun başka bir tüfekte kullanıldığını kanıtladığını savundu. Mahkeme savcısı da tüfeğin yeniden incelemeye gönderilmesi yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME HEYETİ BAZI ARA KARARLARDAN VAZGEÇTİ

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada alınan Fatih B.’nin fiziksel yeterliliğinin İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesi kararından, aradan geçen 8 yıl içinde şahsın 19 yaşına gelmiş olması nedeniyle dosyaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle vazgeçti. Ayrıca, 2018 yılına ait mevcut uzmanlık raporunun yeterli olduğu kanaatine varılarak tüfeğin yeniden kriminal incelemeye gönderilmesi kararından da vazgeçilmesine hükmedildi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.