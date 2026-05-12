Ekvador'un Galapagos Ulusal Parkı yetkilileri tarafından yürütülen koruma programı kapsamında, 50 yıl önce sadece 14 bireyi kalan türü yok olmaktan kurtarmak için San Diego Hayvanat Bahçesi'nden getirilen Diego, üreme programındaki başarısıyla dünya rekoruna imza attı. Yapılan genetik analizler ve tahminler, günümüzde bu türe ait popülasyonun yaklaşık %40'ının Diego'nun soyundan geldiğini ortaya koydu.

TÜRKÜNÜN KURTARICISI İLAN EDİLDİ

1960'lı yılların sonunda başlatılan koruma programına dahil edildiğinde türünün tükenmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak Diego'nun gösterdiği yüksek üreme performansı sayesinde popülasyon 2 binin üzerine çıkarıldı. Uzmanlar, Diego’nun tek başına sergilediği bu çabanın bir türün kurtarılmasında nadir görülen bir başarı olduğunu kaydetti.

DOĞAL YAŞAM ALANINA DÖNDÜ

Görevini tamamlayan ve 100 yaşına ulaşan dev kaplumbağa, Santa Cruz Adası'ndaki üreme merkezinden alınarak asıl evi olan ıssız Española Adası'na nakledildi. Yetkililer, üreme programının sona erdiğini ve Diego’nun hayatının geri kalanını doğal ortamında geçireceğini bildirdi.

KORUMA PROGRAMINDA YENİ DÖNEM

Galapagos Ulusal Parkı Direktörü, Diego’nun türüne yaptığı katkının paha biçilemez olduğunu belirterek, başarılı geçen elli yıllık sürecin ardından türün artık kendi başına hayatta kalabilecek sayıya ulaştığını açıkladı. Española Adası'na bırakılan Diego ile birlikte programdaki diğer kaplumbağalar da doğal yaşam alanlarına salındı.