İBB davasının sembol isimlerinden biri, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın annesi 84 yaşındaki Gülseren Çalık oldu. Gülseren anne, hastalığı nüksettiği halde Silivri’den İzmir Buca’ya gönderilen ve bu arada tedavisi aksayan oğlu için bir yılı aşkın süredir hastane-cezaevi-adliye üçgeninde gidip geliyor. Hiçbir duruşmayı kaçırmıyor.

Bir annenin, yaşadığı acıya rağmen oğlu için fedakarca gösterdiği çaba medyaya sık sık konu olunca, gözü dönmüş bazı troller de sahte isimlerle Gülseren Çalık’ı hedef alan paylaşımlar yaptı. Sosyal medya trolleri, oğlunu karalamaya, anneyi üzmeye çalıştılar. Silivri’deki duruşmalara, kızı Yeşim Koçhan ile istisnasız her gün gelmeye çalışan ve oğlu için tahliye kararı verilmeyince de duruşma salonunda hüngür hüngür ağlayan Gülümser annenin bu yorumlar yüzünden üzüldüğü, oğlunun tutsaklığı ile vurulan darbe yetmiyormuş gibi bir darbe de bu şekilde aldığı konuşuluyor.