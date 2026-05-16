Geçtiğimiz cumartesi yaşanan güçlü Boğa Yeni Ayı'nın ardından, bizi yoran zorlu süreçler nihayet sona eriyor. Bu hafta gökyüzü sakin başlayacak ancak kozmik açıdan nadir geçişlerle vites yükseltecek. Özellikle pazartesi günü yaşanacak büyük enerji değişimi, 4 burç için hayatlarında hiç ummadıkları o kilitli kapıları aralamaya başlayacak.

Pazartesi mücadele gezegeni Mars Boğa burcuna, aşk ve estetik gezegeni Venüs ise Yengeç burcuna geçiyor. Bu uyumlu geçiş, haftanın ilk günlerinde duygusal bir dinginlik ve güven arayışı getirecek.

20 Mayıs Çarşamba Güneş İkizler burcuna geçiyor. Sosyalleşeceğimiz, yeni fikirlerin ve seyahat planlarının öne çıkacağı hareketli bir döneme giriyoruz.

22 Mayıs Cuma Güneş ve Uranüs, İkizler burcunda tam 84 yıl sonra ilk kez kavuşuyor. Sürprizli ve sarsıcı enerjiler açığa çıkabilir ancak bu durum olaylara tamamen yeni bir perspektiften bakmamızı sağlayacak. Aynı gün gerçekleşecek Merkür-Satürn hizalanması ise ihtiyacımız olan mantığı bize sunacak.

İşte O Kapının Aralanacağı 4 Burç

Yengeç Burcu

Pazartesi günü Venüs’ün burcunuza geçmesiyle koruma kalkanınız devreye giriyor. Size yük olan, sizi desteklemeyen insanlara "hayır" demek ve aranıza mesafe koymak için hiç ummadığınız bir cesaret kapısı aralanıyor. Bunu yaparken hiç tereddüt etmeyin.

Koç Burcu

Yoğun ve yüksek enerjili dönemden çıkıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars'ın Boğa burcuna geçmesiyle yavaşlamanız gerekecek. Tükenmişlik hissiyle baş etmek için fevri harcamalara yönelmeyin. Dış onaylar yerine kendi öz değerinize odaklanmak, zor zamanları bitirmenin anahtarı olacak.

Boğa ve Akrep

Bu hafta stratejik olarak yavaşlamalı ve ek görevleri reddetmelisiniz. Mars’ın ev sektörünüze girmesi ve 84 yıl sonraki Güneş-Uranüs kavuşumu odağınızı aile ve ilişkilerinize kaydıracak.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ev içindeki sorumluluklar ve kişisel sorunlar gündemde olabilir. Eşinizle veya ev arkadaşınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Öfkeyle hareket etmek yerine net sınırlar çizin, problem çözücü olun. Bu hafta yalnızlığın tadını çıkarmak için harika bir fırsat.