Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Tetirli Mahallesi’nde, komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Akraba ve komşu oldukları öğrenilen Çelem Aksu (85) ile Mehmet Ali Kılınç (87) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Mehmet Ali Kılınç ikametten ayrıldığı sırada, Çelem Aksu evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Kılınç, kanlar içinde yere yığıldı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hızla jandarma ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Ancak yaşlı adam, burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Ali Kılınç’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kılınç’ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Çelem Aksu, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.