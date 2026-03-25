

Meclis’e sunulmak üzere hazırlanan yeni yasa paketi, Tebligat Kanunu’nda köklü değişiklikler öngörüyor. 22 maddeden oluşan tasarı yasalaştığında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının “Elektronik Tebligat Adresi (e-Tebligat)” edinmesi yasal bir zorunluluk hâline gelecek. Bu değişiklik, hukuki süreçlerde hız ve etkinliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ciddi bir ekonomik tasarruf fırsatı da yaratacak.

HUKUKİ SÜREÇLERDE E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme, mahkeme ve icra işlemlerinde önemli bir dönemi başlatıyor. Artık dava dilekçeleri, mahkeme kararları ve icra takipleri gibi kritik belgelerin elektronik tebligat adresi üzerinden gönderilmesi mecburi olacak. Yetkililer, bu uygulamanın, tebligatın taraflara ulaşmaması nedeniyle uzayan davaları önleyeceğini ve yargılama süreçlerini kısaltacağını belirtiyor.

GİDERLER BÜYÜK ÖLÇÜDE AZALACAK

Elektronik tebligat sisteminin en dikkat çekici yanlarından biri, mali ve çevresel kazanımları. Kağıt, zarf ve posta giderlerinin büyük ölçüde azalmasıyla birlikte, kamu için yıllık yaklaşık 30 milyar lira tasarruf sağlanması öngörülüyor. Ayrıca sistemin, kamu görevlilerini kapsayacak şekilde genişletilmesi ve vatandaşlar için daha kullanıcı dostu hâle getirilmesi planlanıyor.