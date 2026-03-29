Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Caluire-et-Cuire kasabasında bulunan bir bakım evinde 2016 yılında meydana gelen ve 88 yaşındaki Daniel Lecointe’in ölümüyle sonuçlanan ihmal davası, 10 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından karara bağlandı.

Mahkeme, olayda sorumluluğu bulunan bakım görevlisi, kurum müdürü ve bakım evini suçlu bularak mahkum etti.

YAŞLI ADAMI 60 DERECEDE HAŞLADILAR

Korkunç olay, yaşlı adamın standartların çok üzerinde, yaklaşık 60 derece sıcaklıktaki suyla yıkanmasıyla başladı. Uzmanların 35-40 derece arasında olması gerektiğini belirttiği banyo suyunun, 50 derecenin üzerine çıktığında insan cildinde ağır hasara yol açtığı vurgulanırken, Lecointe’in savunmasız bir halde bu yüksek ısıya maruz kaldığı saptandı.

Bakım görevlisinin suyun sıcaklığını kontrol etmeden yaşlı adamı özel bir aparatla küvete yerleştirdiği, sağlık sorunları nedeniyle sesli tepki veremeyen talihsiz adamın yaşadığı acının başlangıçta fark edilmediği anlaşıldı.

YANIKLARIN DEVAM ETMESİNE RAĞMEN İHMALLER DEVAM ETTİ

İhmaller zinciri, yanıkların fark edilmesinin ardından da devam etti. Acil tıbbi müdahale yerine yaşlı adama önce soğuk duş tutulduğu, ancak durumun giderek ağırlaşması ve solunum güçlüğü başlaması üzerine hastaneye sevk edildiği kayıtlara geçti. Yaklaşık on yıl boyunca titizlikle yürütülen yargılama süreci neticesinde yargıç, kurumun ve çalışanların görevlerini yerine getirirken ağır ihmal sergilediklerine hükmederek adaletin geç de olsa tecelli etmesini sağladı.