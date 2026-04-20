Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda, tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait silahlarla 9 kişiyi katleden İsa Aras Mersinli'nin okul geçmişine ve psikolojik durumuna dair kan donduran detaylar ortaya çıkıyor.
Olayın yaşandığı okul; veliler, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilerek matem yerine dönüştü. Saldırganla 4 yıldır aynı sınıfta okuyan Gülsenem İşler olayın görünmeyen yüzünü anlattı.
"KATLİAMI GÜNLER ÖNCESİNDEN SÖYLEMİŞ"
Saldırganın okulda çok fazla arkadaşı olmadığını ve içine kapanık bir profil çizdiğini belirten Gülsenem İşler, İsa Aras Mersinli'nin planını olaydan önce dillendirdiğini söyledi. İşler, katliamcının sınıftan konuştuğu iki arkadaşı olduğunu ve olaydan birkaç gün önce onlara okula silahla saldıracağını anlattığını, ancak arkadaşlarının bu durumu bir şaka zannederek ciddiye almadıklarını ifade etti.
"DERSTE KENDİNE ZARAR VERİRDİ"
Sınıf arkadaşının anlattıklarına göre saldırgan, uzun süredir ciddi psikolojik sorunların belirtilerini gösteriyordu. Geceleri internette vakit geçirdiği için derslerde sürekli uyuyan İsa Aras Mersinli, sınıf sessizken aniden ağlamaya başlıyor ve bu kriz anlarında rehberlik öğretmeni tarafından odasına götürülüyordu. İstiklal Marşı töreni sırasında baygınlık geçirip yere yığıldığı da bilinen saldırganın, derste üzüldüğü zamanlarda kalemle kollarını deşerek kendine zarar verdiği, sırasının ve çantasının kan içinde kaldığı ifade edildi. Hatta beşinci sınıftayken çantasının ipini boğazına dolayarak kendini boğmaya çalıştığı da tanıkların kan donduran ifadeleri arasında yer aldı.
"ÖĞRENCİLERE NUMARA VERİP KURU KAFA ÇİZMİŞ"
Saldırganın eylemini planlarken kafasında bir kurgu yarattığını belirten İşler, kan donduran bir detayı daha paylaştı. Katliamcının derslerde uyandıktan sonra kağıtlara semboller ve sıra düzenleri çizdiğini belirten sınıf arkadaşı, kroki üzerinde kendisine 5 numara verildiğini, ünlem işareti konulan bazı kişilerin de oraya yazıldığını dile getirdi. Listede 20 numara ile işaretlenen kişinin yanına kuru kafa çizildiğini söyleyen İşler, saldırganın kendi kafasında kurgular yapan ve sadece belirli kişileri hedef alan bir yapısı olduğunu belirtti.
ÇANTASININ ARANMASINA BABASI TEPKİ GÖSTERMİŞ
Saldırganın durumundan şüphelenen eski bir müdür yardımcısının, öğrencinin çantasını düzenli olarak aradığı, ancak tutuklanan polis başmüfettişi babanın bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi. İşler, babasının okula gelerek "Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, sadece oğlumun çantasını arıyor" şeklinde tepki gösterdiğini belirterek okul yönetiminin geçmişte duyduğu şüphelere dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.