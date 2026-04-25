İngiltere National League'de 105 puanla ikinci sırada bulunan Rochdale, ligin son maçında 107 puanla lider konumdaki York City'yi konuk etti. İkinci sırada bulunan ve şampiyonluk için mutlak galibiyete ihtiyaç duyan Rochdale, 90+5'te Dieseruvwe'nin golüyle kutlamalara başladı.

Ancak mutlulukları uzun sürmedi... York Cityli Josh Stones, 90+13'te attığı beraberlik golüyle takımını yeniden zirveye taşıyıp şampiyon yaptı.

TARAFTARLAR GİRDİ MAÇ DURDU

Emmanuel Dieseruvwe'nin 90+5'teki golünün ardından stat adeta yıkıldı, taraftarlar sahaya girdi. Sahaya giren taraftarların çıkarılmasının ardından maç yeniden başladı.

Maçın bitmesine saniyeler kala sahneye çıkan Josh Stones, skoru 1-1'e getiren golü atarak tarihi şampiyonluğa imzasını attı.

Bu sonucun ardından 108 pualı York City, doğrudan League Two'ya yükseldi. Rochdale ise ligi 106 puanla ikinci sırada bitirmesine rağmen play-off'a kaldı.

"BU BİR ADALETSİZLİK"

Maçtan sadece bir gün önce, her iki kulüp de ortak bir bildiri yayınlayarak İngiliz futbol otoritelerine savaş açmıştı. Mesaj netti: National League'den sadece 2 takımın yükselmesi artık bir 'haksızlıktır."

Kulüplerin ortak bildirisinden öne çıkanlar:

"National League artık bir 'yarı profesyonel' lig değil. Burası fiilen 'Lig 3' konumundadır. Kulüpler tamamen profesyonel ve kapasiteleri League Two takımlarıyla eşdeğer, hatta daha yüksektir. Her iki kulüp de 100 puan barajını aştı. Birimizin play-off oynamak zorunda kalması kabul edilemez. Otoriteleri bu adaletsizliği çözmeye çağırıyoruz."