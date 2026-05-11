38'inci haftada son bulacak Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal, Londra derbisinden tarihi bir galibiyetle ayrıldı. West Ham United deplasmanında 83'te Trossard'ın golüyle öne geçen 'Topçular', 90+4'te gelen golle yıkılsa da imdatlarına VAR yetişti.

Maç boyunca rakibin kapalı savunmasını açmakta zorlanan Arsenal, 83'te Belçikalı Leandro Trossard ile güldü. Kalan dakikalarda tamamen kapanan Arsenal'in yaşadığı son dakikalar ise futbol tarihine kazınacak nitelikte oldu. West Ham 90+4'te topu Arsenal ağlarına gönderse de VAR devreye girdi. Kornerde kaleciye faul yapıldığının belirtildiği uyarı sonrası gol geçersiz sayıldı.

İKİ MAÇA ŞAMPİYON OLACAKLAR

Tarihi galibiyetin ardından Manchester City ile maç fazlasıyla puan farkını 5'e yükselten Topçular'ın önünde şampiyonluk adına yalnızca iki galibiyet kaldı. Gelecek haftalarda sırasıyla oynayacakları Burnley ve Crystal Palace maçlarını kazanmaları halinde 22 yıl süren şampiyonluk hasreti son bulacak.

Arsenal, Premier Lig'de son olarak 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde "The Invincibles" (Yenilmezler) lakabını alan kadroyla şampiyon olmuştu. Bugün hala en iyiler arasında anılan kadroda Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Patrick Vieira, Sol Campbell ve Jens Lehmann gibi isimler bulunuyordu.