İngiltere’nin ulaşım tarihinde önemli bir yere sahip olan ve bir dönem Avrupa’nın dört bir yanına seferlerin düzenlendiği Coventry Havalimanı, 90 yıllık serüveninin ardından kapılarını kapatmaya hazırlanıyor.

İkinci Dünya Savaşı’nda bir hava üssü olarak kurulan ve 1982 yılında Papa II. John Paul’ü ağırlayan tarihi meydan, dev bir batarya fabrikasına yer açmak için önümüzdeki haftalarda havacılık faaliyetlerine tamamen son verecek.

Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, 10 Haziran 2026 tarihinde tüm uçuşlar durdurulacak ve 11 Haziran itibarıyla havalimanı kalıcı olarak mühürlenecek. Bir zamanlar Wizz Air gibi havayolu şirketlerinin İtalya’dan Polonya’ya kadar pek çok noktaya yolcu taşıdığı havalimanı, son yıllarda sadece hava ambulansları ve özel jetler tarafından kullanılıyordu.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), havalimanının kapatılma kararının resmileştiğini doğrularken, arazinin mülkiyetini elinde bulunduran Rigby Grubu, sürecin planlanan altyapı çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Havalimanının yerine inşa edilecek olan "Greenpower Park" projesi, İngiltere’nin otomotiv ve enerji geleceği için kritik bir yatırım olarak görülüyor. Coventry Şehir Meclisi, kurulacak dev batarya fabrikasının (Gigafactory) yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını ve bölgeye 5,5 milyar sterlinlik özel yatırım çekeceğini savunuyor.

Hükümet destekli bu proje, Birmingham ve Wolverhampton’ı da kapsayan geniş bir teknoloji ve inovasyon koridorunun merkezi olmayı hedefliyor.

Ancak bu devasa ekonomik dönüşüm, İngiliz kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Havalimanının kapatılmasına tepki gösteren bölge sakinleri ve havacılık tutkunları, tarihi bir mirasın yok edildiğini savunuyor.