Çin'in coğrafi zorluklarıyla tanınan Chongqing şehrine bağlı Wushan ilçesinde, yerel halkın ve turistlerin ulaşım çilesine son veren devasa bir mühendislik projesi hayata geçirildi. 17 Şubat 2026'da Çin Yeni Yılı kutlamalarıyla eş zamanlı olarak hizmete giren "Wushan Tanrıçası Yürüyen Merdiveni", türünün en uzun kentsel dikey ulaşım sistemi olarak ulaşım literatürüne geçti.

Dağlık arazinin sert koşullarına göre tasarlanan bu dev ağ, bölge sakinlerinin markete, okula veya hastaneye gitmek için kullandığı bir saatlik yorucu dağ tırmanışını, konforlu bir 20 dakikalık yolculuğa indirdi.

ASANSÖR VE YÜRÜYEN BANTTA BULUNUYOR

Tanrıça Bulvarı boyunca inşa edilen ve 905 metre uzunluğa sahip olan bu sistem, yaklaşık 80 katlı bir gökdelene eşdeğer olan 242,14 metrelik bir yüksekliğe ulaşıyor. Dağın doğal yapısına paralel şekilde uzanan bu sofistike ulaşım ağı; 21 yürüyen merdiven, 8 asansör, 4 yürüyen bant ve çok sayıda yaya köprüsünden oluşuyor. Şeffaf cam cephelerle kaplı olan sistem, Wu Boğazı ve Üç Boğaz'ın panoramik manzarasını korurken, yolculara eşsiz bir görsel deneyim sunuyor.

DÜNYANIN EN UZUN AÇIK HAVA YÜRÜYEN MERDİVENİ OLDU

"Dağ Şehir" olarak bilinen ve binaların içinden geçen trenleriyle ünlü olan Chongqing'de çıtayı bir üst seviyeye taşıyan bu proje, şehrin ikonik Taç Yürüyen Merdiveni'ni geride bırakarak dünyanın en uzun açık hava yürüyen merdiven sistemi unvanını ele geçirdi. Şu an deneme aşamasında olan ve yalnızca 3 yuan (yaklaşık 40 sent) gibi sembolik bir ücretle hizmet veren sistem, nehir kenarındaki yerleşim yerlerini temel kamu hizmetlerine bağlayan yüksek kapasiteli bir kentsel omurga görevi üstleniyor.