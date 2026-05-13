Tayland, turkuaz suları ve beyaz kumlu plajlarıyla dünya turizminin göz bebeği olsa da bugünlerde bambaşka bir gündemle çalkalanıyor. Hükümet, 93 ülkeden gelen ziyaretçiler için sunduğu 60 günlük vizesiz kalış süresini 30 güne düşürmeye hazırlanıyor. Peki, ekonomisi turizme bu kadar bağlı olan bir ülke neden böyle bir kısıtlamaya gidiyor?

YASA DIŞI İŞLEMLERE VİZE KISITLAMASI

Her şey, Tayland’ın liberal vize politikalarının suistimal edildiğine dair artan şikâyetlerle başladı. Özellikle Phuket ve Pattaya gibi popüler bölgelerde, yabancı uyruklu kişilerin yerel yasaları aşarak "emanetçi" isimler üzerinden yasa dışı işletmeler kurduğu iddiaları bardağı taşıran son damla oldu. Yerel halk; yabancıların işletmeleri ele geçirmesinden, emlak fiyatlarının fırlamasından ve Tayland vatandaşlarının iş imkânlarının daralmasından oldukça dertli.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Pattaya’da bir Çin vatandaşının askeri mühimmatla yakalanması, güvenlik tartışmalarını bir üst seviyeye taşıdı. Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul’un "Ücretsiz vizeler, koşulsuz giriş anlamına gelmez" çıkışı ise hükümetin yeni dönemdeki kararlı tutumunu özetliyor. Yetkililer, özellikle halk plajlarını işgal eden veya yerel halkı huzursuz eden yabancı "serserilere" karşı hiçbir hoşgörü gösterilmeyeceğini açıkça ilan etti.

HASSAS BİR TERAZİ: GÜVENLİK VE EKONOMİ

Hükümetin önünde zorlu bir sınav var. Bir yanda geçen yıl 50 milyar dolarlık devasa bir gelir sağlayan turizm sektörü, diğer yanda ise bozulan kamu düzeni duruyor. Turizm sektörü temsilcileri ise endişeli; vize sürelerinin kısalmasının, turistleri Vietnam veya Malezya gibi komşu rakiplere kaçırabileceği konusunda uyarılar yapıyorlar.

Görünen o ki Tayland, "gelen gelsin" politikasından vazgeçip, daha kontrollü ve güvenli bir turizm modeline geçiş yapmak istiyor. Yakın zamanda bu egzotik ülkeye seyahat planlıyorsanız, çantanızı hazırlamadan önce değişen vize kurallarını bir kez daha kontrol etmenizde büyük fayda var.