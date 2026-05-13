Çin, yenilenebilir enerji yarışında çıtayı ulaşılması güç bir noktaya taşıdı. Hainan eyaleti açıklarında kurulan ve gezegenin en güçlü açık deniz rüzgar türbini olma özelliğini taşıyan dev yapı resmen dönmeye başladı, ancak projenin heybeti, sadece mühendislik başarısıyla değil, beraberinde getirdiği "mikro iklim değişikliği" tartışmalarıyla da gündemde.

Tek başına bir şehir kadar güçlü

Mingyang Smart Energy tarafından geliştirilen 20 MW kapasiteli bu devasa türbin, açık deniz rüzgar enerjisi tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. İşte bu dev yapının baş döndüren özellikleri:

Devasa boyut: 242 metre yüksekliğiyle bir gökdeleni andırıyor.

Kanat gücü: Her biri 128 metre uzunluğundaki kanatları, tek bir turda binlerce metreküp havayı enerjiye dönüştürüyor.

Dev kapasite: Yılda yaklaşık 96.000 evin elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabiliyor.

Fırtına direnci: Saniyede 79,8 metre (saatte yaklaşık 287 km) hıza ulaşan ekstrem tayfunlara karşı dayanıklı şekilde tasarlandı.

Beklenmedik etki: İklim mi değişiyor?

Rüzgar türbininin devreye alınmasıyla birlikte araştırmacıları şaşırtan bir bulguya ulaşıldı. Yapının olağanüstü büyüklüğü, çevresindeki atmosferik düzeni doğrudan etkilemeye başladı. Mikro ölçekte gözlemlenen bu değişimler şunları kapsıyor:

Dev kanatların yarattığı türbülans, doğal hava akışını değiştiriyor.

Türbinin çevresindeki deniz yüzeyi ve atmosfer sıcaklığında oynamalar tespit edildi.

Bölgesel düzeydeki rüzgar yönlerinde sapmalar meydana geldi.

Ekosistem mercek altında

Daha küçük rüzgar santrallerinde nadiren rastlanan bu durum, yapının devasa boyutları nedeniyle ciddi bir analiz gerektiriyor. Bilim insanları şimdi şu soruya yanıt arıyor: "Bu yapay iklim değişikliği deniz yaşamını, göçmen kuşları ve kıyı ekosistemini nasıl etkileyecek?"

Elde edilecek sonuçlar, gelecekte kurulacak devasa tesislerin sadece mühendislik harikası mı yoksa ekolojik bir risk mi olduğunu belirleyecek.