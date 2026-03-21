A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası play-off maçları için Riva'da toplandı. Romanya ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayan ay yıldızlı ekip, Süper Lig'de yer alan oyuncularla çalışmalarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son idmana yeni katılan isimler olduğunu ve sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı çalışan futbolcuları duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bugünkü antrenman, dünkü çalışmada yer alan futbolcularımıza ek olarak, Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Başakşehir'den Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç ile Ümit Millî Takım aday kadrosunda bulunan oyuncularımızdan Baran Gezek, Barış Kalaycı, Eyüp Aydın, Hamza Güreler ve Yasin Özcan'ın da katılımıyla toplam 19 oyuncuyla gerçekleştirildi.



Abdülkerim Bardakcı takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmayı tamamlarken, antrenmanda ağrıları nedeniyle yer alamayan Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır'a tedavi uygulandı."