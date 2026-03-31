Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

24 yıllık hasreti dindirecek 90 dakikalık sınav, aynı zamanda servet değerinde bir ödülün de kapısını açacak.

TARİHİN EN YÜKSEK ÖDÜLÜ

Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti alması halinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına dudak uçuklatan bir gelir girecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünden Türkiye de payına düşeni almak istiyor.

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonunda toplam ödül 727 milyon Dolar olarak belirlendi. Verilecek ödül, 2022'de Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda dağıtılan para ödülünün yüzde 50 daha fazlasına denk geliyor.

Türkiye, Kosova'yı elerse sadece ayak bastı için 10.5 milyon Dolar (yaklaşık 340 milyon TL) gelir elde edecek. Milliler, turnuvada ilerleme kaydederse, her puan ve tur için ekstra ödül elde etmeye devam edecek.