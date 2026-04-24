Yıllar sonra gideceğimiz Dünya Kupası için heyecan her gün giderek büyüyor. ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek turnuva için bilet fiyatları ise el yakıyor. Bir Türk futbolsever karşılaşmayı yerinden seyretmek isterse sadece maç bileti için çok büyük bir ücret ödemek zorunda.

Organizasyona ait tüm bilet işlemleri doğrudan FIFA'nın resmî internet sitesi fifa.com üzerinden yürütülüyor. Ancak şu an da sistemde Türkiye’nin maçları için biletler tükenmiş durumda. FIFA, bilet takas ve satış platformundaki fiyatları kendisi belirlemese de her satıştan hem alıcıdan hem de satıcıdan yüzde 15 oranında işlem ücreti alıyor.

VİZE, ULAŞIM VE KONAKLAMA…

Yasal olarak bilet almak isteyen bir Türk taraftar en ucuz 1000 dolar ödemek zorunda. Türkiye'nin 25 Haziran'da Los Angeles'ta ABD ile oynayacağı grup aşaması final maçı için biletlerin ise 1000 ile 6 bin dolar arasında değişen fiyatlarla listelendiği bildirildi. Türkiye’den karşılaşmayı izlemeye gitmek isteyen birisi için vize, ulaşım ve konaklama fiyatlarıyla rakam daha da yukarılara çıkıyor.

Diğer maçların bilet fiyatları da el yakıyor. 14 Temmuz'da Teksas'ta oynanacak yarı finalin biletleri 11 bin 130 dolardan, 15 Temmuz'daki Atlanta yarı finali ise 9 bin 660 dolardan satışa sunuldu.