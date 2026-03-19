Avrupa Birliği, Türkiye ile finansal entegrasyonu güçlendirecek yeni bir adım için harekete geçti. Birlik, euro bazlı para transferlerini hızlı ve düşük maliyetli hale getiren SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine Türkiye’nin dahil olması yönünde teklif sundu.

Halihazırda çok sayıda Avrupa ülkesinin kullandığı sistem, sınır ötesi para gönderimlerini yerel havale kadar kolay ve ekonomik hale getiriyor. Türkiye’nin bu yapıya katılması durumunda, özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları ile ihracat yapan şirketler açısından önemli avantajlar doğması bekleniyor.

Uzmanlara göre, mevcut sistemde yüksek komisyonlara ve uzun işlem sürelerine neden olan uluslararası transferler, SEPA ile birlikte dakikalar içinde tamamlanabilecek ve maliyetler büyük ölçüde azalacak.

Teklifin, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda değerlendirildiği belirtilirken, bu adımın Türkiye’nin finansal altyapısını Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirmesi açısından kritik bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

SEPA sistemi; havale, EFT ve otomatik ödeme gibi işlemleri tek bir standart altında toplayarak Avrupa genelinde hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir ödeme ağı sunuyor. Olası katılımın, Türkiye ile Avrupa arasındaki para transferlerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.