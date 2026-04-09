Erasmus+ programının popüler girişimi DiscoverEU, bu yıl on binlerce gence Avrupa’nın kültürel mirasını, sanatını ve mutfak kültürünü keşfetme kapılarını bir kez daha açıyor.

Başlatıldığı 2018 yılından bu yana 1,9 milyon başvuru alarak yoğun ilgi gören program kapsamında, bu dönem 40 binden fazla ücretsiz tren bileti dağıtılacak. Avrupa Birliği vatandaşlarının yanı sıra Türkiye, İzlanda, Norveç, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi Erasmus+ programına dahil olan üçüncü ülkelerin vatandaşları da bu avantajlı seyahat hakkından yararlanabilecek.

2007 VE 2008 DOĞUM ŞARTI ARANIYOR

Programa katılım için 1 Temmuz 2007 ile 30 Haziran 2008 tarihleri arasında doğmuş olma şartı aranırken, başvuruların 22 Nisan tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Seçilmeye hak kazanan adaylar, 1 Temmuz 2026 ile 30 Eylül 2027 tarihleri arasında, kendi belirleyecekleri en fazla bir aylık süre zarfında Avrupa kıtasını keşfetme şansı bulacak.

Demiryolu gibi çevre dostu ulaşım araçlarının öncelendiği bu süreçte katılımcılar, 30 gün boyunca kıtanın dört bir yanını gezerek farklı kültürlerle tanışma ve kendi rotalarını oluşturma imkânına sahip olacak.

ARKADAŞ GRUBUYLA PROGRAMA DAHİL OLACAK

Seyahat hakkı kazanan gençler, sadece ücretsiz ulaşım imkânıyla sınırlı kalmayıp; konaklama, yeme-içme, spor ve kültürel etkinliklerde binlerce indirim sağlayan özel bir indirim kartına da sahip olacak.

Yalnız seyahat etmeyi tercih etmeyen adaylar, başvuru koşullarını sağlamaları kaydıyla en fazla dört arkadaşıyla grup oluşturarak bu maceraya ortak olabilecek. Başvuru süreci devam eden program, Avrupa’nın dört bir yanındaki gençlerin bir araya gelmesini ve kıtanın sınır ötesi değerlerini bizzat deneyimlemesini hedefliyor.