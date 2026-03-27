Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale süreçlerine ilişkin iddialar kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verildi.

2022 yılı Denetim Komisyonu raporuna dayanan süreçte, aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz ve Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açıldı. Dosya, Ankara 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Denetim raporunda Fen İşleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı iddia edildi.

İncelemelerde, ihaleye katılan bazı firmaların sunduğu belgelerin gerçeğe aykırı olduğu ve buna rağmen değerlendirme dışı bırakılmadığı tespitlerine yer verildi.

Bilirkişi raporunda ayrıca süresi dolmuş iş deneyim belgelerinin kabul edildiği, elektronik ihale sistemine aykırı işlemler yapıldığı ve ihale şartnamelerinin belirli firmalara uygun hazırlandığı yönünde bulgular bulunduğu belirtildi.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre, dosyada sanık sıfatıyla yer alan isimler, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, Fen İşleri Daire Başkanı Yetiş Ali Aslan, İhale Komisyonu Üyesi ve teknik personel kadrosunda bulunan S.A., M.E., H.A., B.T., F.M., G.D., Ö.L.A. ve T.Y.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte sanıkların yargılanmasına başlanacak.

Davanın ilk duruşmasının 18 Mayıs 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

"SANIK" OLABİLİR İDDİASI

Yenişafak'ta yer alan habere göre ise, soruşturma izni verilen dosya kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında da inceleme yürütüldüğü belirtiliyor.

Ancak bu aşamada Yavaş'ın doğrudan sanık olarak yer alıp almayacağına ilişkin resmi yargı süreci netleşmiş değil.