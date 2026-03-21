ABD merkezli yapay zeka girişimi Delve'nin kurucuları Karun Kaushik ve Selin Kocalar, geçtiğimiz yıl çıktıkları yatırım turunda 32 milyon dolarlık yatırım toplamış ve şirketin toplam değerlemesi 300 milyon doların üzerine ulaşmıştı.



Şirketler için compliance (uyumluluk) sürecini yürüten ve halihazırda 1.500'e yakın şirkete operasyonel destek sağlayan Delve'nin kurucuları Kaushik ve Kocalar, Forbes Dergisi'nin yayınladığı dünyayı değiştirme potansiyeline sahip genç girişimci ve oyun değiştiricilerinin sıralandığı 30 Altı 30 listesinde yer almıştı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Buna karşın son yıllarda iyice popülerleşen şirket üzerinde yapılan incelemelerde, çok sayıda usulsüzlük belge oluşturulduğu ve müşterilerin gerçekte denetlenmeden 'denetlendi' olarak raporlandığı iddia edildi. Şirketlere sahte uyumluluk raporları hazırladığı söylenen Delve'nin payları haberlerin ardından üç kata yakın değer kaybı yaşarken, olaya ilişkin ABD Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



'TÜRKİYE'NİN GURURU' OLMUŞTU



22 yaşındaki Selin Kocalar, dünyanın en prestijli okullarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nü (MIT) yarıda bırakmış ve Delve adlı start-up girişiminin kurucuları arasında yer almıştı. Yakaladığı başarı ile Forbes'un '30u30' listesine giren Kocalar, iddiaların ardından şirketiyle birlikte ABD'li yetkililerin incelemesine alındı.





Forbes tarafından yayınlanan 30u30 listesinde yer alan bir başka Türk olan Kalder A.Ş.’nin kurucusu ve CEO’su Gökçe Güven de, yatırımcılardan yaklaşık 7 milyon dolar topladığı süreçte dolandırıcılık yaptığı ve sahte belgelerle “olağanüstü yetenek” vizesi aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.



Gökçe hakkında ABD Savcılığının hazırladığı iddianamede 52 yıl hapis cezası talep edildi.









