ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Denizi’nde seyreden bir ticari gemiye çıkarma yapıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, ABD Deniz Piyadeleri, İran’a uygulanan ablukanın ihlal edildiği şüphesiyle M/V Blue Star III adlı gemiye operasyon düzenledi.

Yetkililer, gemide yapılan aramalarda rotada herhangi bir İran limanının bulunmadığının tespit edildiğini ve bunun üzerine geminin serbest bırakıldığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada operasyonun, ABD’nin Orta Doğu genelinde sürdürdüğü abluka denetimlerinin bir parçası olduğu vurgulandı. Ayrıca bugüne kadar 'kurallara uyumu sağlamak' amacıyla toplam 39 geminin rotasının değiştirildiğine dikkat çekildi.

Öte yandan, ABD Deniz Piyadeleri’nin Arap Denizi’nde konuşlu 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti bünyesinde görev yaptığı ve bölgedeki denetim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği kaydedildi.