Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın kişisel serveti, şirketin hisselerindeki yüzde 4’ü aşan değer kazancıyla ilk kez 200 milyar dolar barajını aştı. Bu yükselişle birlikte Huang, dünyada aktif olarak 200 milyar doların üzerinde net varlığa sahip olan yedinci kişi ünvanını kazandı.

GRAFİK KARTLARINDAN YAPAY ZEKA İMPARATORLUĞUNA

1993 yılında Nvidia’nın kurucu ortakları arasında yer alan Huang, şirketi başlangıçta video oyunları için özel grafik işlem birimleri (GPU) üreten bir girişim olarak yapılandırdı. 1999 yılında halka arz edilen Nvidia, asıl sıçramasını ise hızla büyüyen yapay zeka pazarına işlemci tedarik etmeye başlamasıyla gerçekleştirdi.

Şirketin yaklaşık yüzde 3’lük hissesine sahip olan Huang’ın serveti, Nvidia’nın teknoloji dünyasının "Muhteşem Yedili" ligine girmesiyle birlikte istikrarlı bir ivme kazandı. 2020 yılında yaklaşık 4,7 milyar dolar olan serveti, Forbes 400 listesinin yayımlandığı döneme kadar 151 milyar dolara ulaşmış, bugün ise 200 milyar doları aşarak tarihi bir seviyeye gelmiştir.

PİYASA DEĞERİNDE TARİHİ EŞİK: 5,7 TRİLYON DOLAR

Nvidia, sadece liderinin servetiyle değil, toplam piyasa değeriyle de ekonomi tarihine geçmeye devam ediyor.

Perşembe öğleden sonra itibarıyla Nvidia’nın piyasa değeri 5,7 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam halka açık şirketler tarihinde kaydedilen en yüksek piyasa değeri oldu.

Nvidia, en yakın rakipleri olan Google’ın ana şirketi Alphabet (4,8 trilyon dolar) ve Apple’ı (4,3 trilyon dolar) geride bırakarak liderliğini koruyor.

Nvidia, dünya genelinde 5 trilyon dolar barajını aşmayı başaran tek şirket olma özelliğini sürdürüyor.