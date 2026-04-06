ABD’de benzin fiyatları, iki günlük düşüş trendini sonlandırarak yönünü yukarı çevirdi. Perşembe günü kaydedilen yüzde 4’lük sıçramada, ham petrol fiyatlarındaki artışın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki gerilimi tırmandıran açıklamaları belirleyici oldu. Trump, önümüzdeki haftalarda İran’a karşı askeri bir müdahalede bulunulabileceğine dair güçlü sinyaller verdi.

ASKERİ OPERASYON SİNYALİ VE DİPLOMATİK AÇIK KAPI

Nadir görülen "ulusa sesleniş" konuşmalarından birini gerçekleştiren Trump, Orta Doğu’daki çatışmanın çözümü için net bir takvim sunmadı. ABD’nin İran’daki stratejik hedeflerine ulaşmak üzere olduğunu belirten Trump, buna rağmen askeri operasyonların önümüzdeki iki ila üç hafta içinde yoğunlaşabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, çatışmanın uzun sürmesini beklemediğini ifade eden ABD Başkanı, Tahran ile müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak diplomatik çözüme de açık kapı bıraktı.

İRAN'DAN SERT YANIT: HÜRMÜZ BOĞAZI VURGUSU

Trump’ın açıklamalarına Tahran cephesinden yanıt gecikmedi. İran, Trump’ın "ateşkes talep edildiği" yönündeki iddialarını reddederek, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, hayati öneme sahip bu sevkiyat rotasının tamamen Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kontrolünde olduğu bir kez daha teyit edildi.

STOK VERİLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Enerji piyasalarını etkileyen bir diğer veri ise ABD’nin benzin stoklarından geldi. Geçtiğimiz hafta ABD benzin stokları 0,6 milyon varil azalırken, bu rakam analistlerin 1,9 milyon varillik düşüş beklentisinin oldukça altında kaldı. Stoklardaki düşüşün beklentiden az olmasına rağmen, jeopolitik risklerin baskın gelmesiyle fiyatlardaki yükseliş ivmesini korudu.