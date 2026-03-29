Amerikan siyasetinde "anket devri" kapandı, "tahmin piyasaları" dönemi başladı. 2024 seçimlerinde geleneksel şirketlerin aksine Trump’ın zaferini milimetrik doğrulukla bilen dev platform Polymarket, 2028 seçimleri için ilk bombayı patlattı.

Bahisçiler, İran savaşı ve ekonomik sarsıntıların ardından rotayı keskin bir şekilde Demokratlara kırdı.

ANKETLER DEĞİL, ‘CÜZDAN’ KONUŞTU!

Milyarlarca doların döndüğü Polymarket’teki canlı veriler, Demokrat Parti’nin kazanma ihtimalini %57 olarak ilan etti.

Cumhuriyetçiler ise Trump-Vance ikilisinin sert hamlelerinin ardından %43 bandına geriledi.

Analistler, "İnsanlar sadece fikirlerini değil, paralarını ortaya koydukları için bu veriler anketlerden çok daha rasyonel ve ürkütücü" yorumunu yapıyor.

SAVAŞ VE ZAM DALGASI TRUMP’I YIKTI

Yahoo/YouGov’un son dev araştırması da bu çöküşü destekliyor. Halkın %75’i ABD’nin İran’a "fazla karıştığını" düşünüyor.

Her 10 Amerikalıdan 8’i ise kapıda bekleyen "terör saldırısı" ve "benzin zammı" dalgasından korkuyor.

Seçmenin bu tepkisi, 9 milyon kişinin katıldığı tarihi "No Kings Day" (Kral Yok Günü) eylemleriyle sokakta da tescillendi.

KOLTUK KORKUSU SAVAŞI BİTİREBİLİR

Beyaz Saray’da "mavi alarm" verilirken, Başkan Yardımcısı JD Vance’in "İran’dan yakında çıkacağız" açıklaması, "anketlerdeki düşüşü durdurma hamlesi" olarak yorumlandı.

2024’ü bilen kahin platformun bu uyarısının ardından Trump’ın, seçmendeki güveni geri kazanmak için 6 Nisan’a kadar barış kartını masaya sürmesi bekleniyor.