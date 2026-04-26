ABD’nin Georgia eyaletinde çıkan orman yangınları, 120’den fazla evi kül etti. Eyalette çıkan iki büyük yangında, 120’yi aşkın ev kullanılamaz hale gelirken, yetkililer eyaletin güneydoğusunda devam eden yangının 38 kilometrekarelik alanı etkilediğini belirterek, en az 87 evin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Florida sınırı yakınlarında, kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlarla başladığı belirlenen ikinci yangında ise yaklaşık 121 kilometrekarelik alanın etkilendiği kaydedildi. Eyalet genelinde 150'den fazla orman yangınıyla mücadele edildiğini aktaran yetkililer, bölgedeki en az 35 evin kül olduğunu ifade etti.

