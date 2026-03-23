ABD’de kısmi hükümet kapanmasının etkileri havalimanlarında hissedilmeye devam ederken, Donald Trump yönetimi dikkat çeken bir adım attı. Personel sıkıntısının derinleştiği güvenlik noktalarında görev almak üzere U.S. Immigration and Customs Enforcement birimleri devreye sokuldu.

Özellikle John F. Kennedy International Airport başta olmak üzere New York’taki bazı havalimanlarında göreve başlayan ICE personelinin, yoğunluğu azaltmak amacıyla farklı alanlarda destek verdiği bildirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahaya inen ekiplerin, güvenlik hatlarının düzenlenmesi ve çıkış noktalarının kontrolü gibi görevler üstlendiği ifade edildi.

Krizin temelinde ise Transportation Security Administration çalışanlarının yaşadığı maaş sorunu bulunuyor. Kapanma sürecinde binlerce görevlinin ücret alamaması nedeniyle işe gelmemesi ya da görevden ayrılması, havalimanlarında uzun kuyruklara ve ciddi gecikmelere yol açtı.

Ancak ICE görevlilerinin bu alanlarda görevlendirilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Güvenlik teknolojileri konusunda özel eğitim almayan personelin etkinliği sorgulanırken, sivil toplum kuruluşları da uygulamaya tepki gösterdi. Özellikle American Civil Liberties Union, silahlı görevlilerin bu tür iç güvenlik süreçlerinde yer almasının yolcular üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Başkan Trump ise yaşanan aksaklıkların önüne geçmek için bu adımın gerekli olduğunu savundu. ICE ekiplerinin havalimanlarında “ihtiyaç duyulduğu sürece” görev yapmaya devam edeceğini belirtti.

Öte yandan New York’taki LaGuardia Airport’nda bir uçağın pistte karıştığı kaza nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulması, zaten yoğun olan havalimanı trafiğini daha da zorlayabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.