Avrupa ve ABD genelinde kırmızı bültenle aranan Hizbullah komutanı Muhammed Bakır El Saadi Türkiye'de yakalandı.

Avrupa genelinde saldırılar düzenlemekle suçlanan İran destekli Irak Ketaib Hizbullah örgütünün komutanı Türk yetkililer tarafından FBI ajanlarına teslim edildi.

FBI Direktörü Kash Patel teslim edilme işleminden sonra El Saadi'nin tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasına göre "el-Saadi hem ABD’de hem de yurtdışında ABD ve İsrail’in çıkarlarına yönelik saldırıları yönetti" ve diğer bölgelerde saldırıları teşvik etti.

Savcılığın açıklamasına göre, Saadi ve beraberindeki kişilerin, Irak’ta Ketaib Hizbullah’a bağlı olduğu belirtilen “Ashab el-Yemin el-İslami Hareketi” adı altında faaliyet yürüttüğü ve Avrupa’da en az 18, Kanada’da ise 2 saldırının sorumluluğunu üstlendiği öne sürüldü.

SALDIRILARIN ARDINDAKİ İSİM

ABD yetkililerine göre, 32 yaşındaki Irak vatandaşı El saadi ve suç ortakları, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği askeri saldırıya misilleme olarak "Avrupa'da en az 18, Kanada'da ise 2 terör saldırısı planladı, koordine etti ve sorumluluğunu üstlendi."

Adalet Bakanlığı, nisan ayı sonlarında Londra'da iki Yahudi erkeği hedef alan ve faili yakalanarak yargılanmayı bekleyen bıçaklı saldırıya atıfta bulundu.

Bakanlık ayrıca Amsterdam, Münih ve diğer yerlerdeki sinagogları, İsrail işletmelerini ve Yahudi okullarını hedef alan kundaklama ve kundaklama girişimlerini de belirtti.

Es-Saadi'nin olaylardaki kesin rolü henüz netlik kazanmazken, mahkeme belgelerinde çeşitli saldırıların ardından sosyal medyada paylaşılan propaganda videolarına işaret ediliyor.

Es-Saadi'nin bir telefon görüşmesinde, bir FBI muhbirine kendisinin veya ortaklarının Avrupa ve Kanada'daki saldırılara karıştığını söylediği belirtiliyor.