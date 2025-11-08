ABD’de federal hükümetin kapalı olması, ülke genelinde hava ulaşımını ciddi şekilde etkiledi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), bütçe çıkmazı nedeniyle hava trafik kontrolü personelinin iş bırakmasının ardından 40 havalimanında uçuşların azaltıldığını duyurdu.

Bu kararın ardından perşembe ile pazar günleri arasında 1700’den fazla uçuş iptal edilirken, binlerce yolcu da saatler süren gecikmelerle karşılaştı.

HAVA SAHASI KISITLANDI

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulaştırma Bakanı, bazı bölgelerde hava sahasının geçici olarak kapatılabileceğini açıklamıştı. Bu durumun ardından havada tur atan binlerce uçağın radar görüntüleri, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

FAA, hava trafik kontrolörlerinin maaş alamamaları nedeniyle göreve gelememesi sonucu seferlerin azaltıldığını belirtti. Yetkililer, bu adımın uçuş güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olarak atıldığını vurguladı.

İPTALLER DEVAM EDİYOR

Havacılık analiz şirketlerinin verilerine göre, iptallerin yaklaşık 800’ü cuma günü, kalan kısmı ise hafta sonu gerçekleşti.

Öte yandan, iptal kararına rağmen yoğunluk azalmadı; perşembeden bu yana 7 bini aşkın uçuş ertelendi, bunların 4 binden fazlası sadece cuma günü yaşandı.

KRİZ DERİNLEŞMEYE DEVAM EDECEK

Uzmanlar, hükümetin kapalı kalmasının uzaması durumunda, hava trafiğinde daha büyük aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu. FAA yetkilileri, çalışanların göreve dönememesi halinde uçuş güvenliği açısından daha geniş kapsamlı kısıtlamaların gündeme gelebileceğini belirtiyor.