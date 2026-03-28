Fransa Merkez Bankası, rekor seviyelere ulaşan altın fiyatlarını fırsata çevirerek rezervlerini yeniledi ve yurt dışındaki külçe altınlarını Paris'e geri getirdi. Bu hamle sayesinde 12,8 milyar euro gibi devasa bir gelir elde eden kurum, Avrupa'daki diğer merkez bankalarına kıyasla yılı zararsız kapatmayı başardı. Paris'in bu hamlesi, rezervlerinin büyük bir kısmını ABD'de tutan Almanya ve İtalya'da da 'altınları eve döndürme' tartışmalarını alevlendirdi.

ZARARDAN TARİHİ KÂR: 12,8 MİLYAR EURO

Altın fiyatlarındaki tarihi zirveler, Fransa Merkez Bankası'nın bilançosunu adeta kurtardı. Modernizasyon ve geri getirme operasyonundan elde edilen toplam 12,8 milyar euroluk sermaye kazancının dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

2025 Yılı: 11 milyar euro.

2026 İlk Çeyrek: 1,8 milyar euro.

Eğer bu olağanüstü altın geliri olmasaydı, Fransa Merkez Bankası da tıpkı diğer büyük küresel merkez bankaları gibi 2025 yılını ciddi bir zararla kapatacaktı.

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, saflık derecesi %99,5'in üzerinde olan yeni külçelerin Paris'te depolanmasının siyasi bir motivasyon taşımadığını, altının öncelikle Avrupa piyasasında işlem görmesi nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı, ancak Ancak ekonomi ve güvenlik uzmanları, bu fiziksel transferin Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili potansiyel jeopolitik risklere maruz kalma durumunu etkili bir şekilde azalttığı konusunda hemfikir.

Paris'in kasalarında uluslararası standartlara uyarlanması gereken 134 tonluk eski külçe ve madeni para daha bulunuyor. Bu modernizasyon sürecinin 2028'e kadar tamamlanması hedefleniyor.

GÖZLER ALMANYA ve İTALYA'NIN BİNLERCE TON ALTININDA

Paris'in 'stratejik özerklik' hamlesi, gözleri doğrudan Manhattan'daki (New York) devasa yeraltı kasalarına çevirdi. Financial Times'ın Haziran 2025'te yayımladığı rapora göre, İtalya ve Almanya da ABD'deki altınlarını geri getirmeyi planlıyor.

Almanya: Toplam rezervinin %37'sini (yaklaşık 1.236 ton) ABD'de tutuyor. Bundesbank yetkilileri ve Alman uzmanlar, bu bağımlılığın artık "riskli" olduğunu kamuoyuna açıkça ifade etmeye başladı.

İtalya: Durum İtalya'da çok daha politik. Altınlarının %43'ünü ABD'de tutan ülkede, iktidardaki İtalya Kardeşleri (Fratelli d'Italia) partisi yıllardır bu rezervlerin ülkeye getirilmesini savunuyor, ancak henüz somut bir adım atılabilmiş değil.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALTIN REZERVELERİ (Top 10)

Bu tarihi hamleyle birlikte küresel altın rezervi sıralamasındaki güncel tablo (ton cinsinden) şu şekilde şekillendi:

ABD: ~8.133

Almanya: ~3.355

İtalya: ~2.452

Fransa: ~2.437

Rusya: ~2.300

Çin: 2.000+

İsviçre: ~1.040

Japonya: ~846

Hindistan: ~800

Hollanda: ~612