Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türklerin örgütlenmesi ve görünürlüğü adına uzun yıllar mücadele eden Dr. Muzaffer Ata Erim, 96 yaşında hayatını kaybetti.

MUZAFFER ATA ERİM KİMDİR

Odatv'de yer alan habere göre; 1958 yılında tıp eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’ne giden ve yaşamının büyük bölümünü burada geçiren Dr. Muzaffer Ata Erim, mesleki çalışmalarının yanı sıra sivil toplum alanındaki faaliyetleriyle de tanındı. Uzun yıllar boyunca Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu başkanlığı başta olmak üzere çeşitli görevler üstlenen Erim, diaspora çalışmalarının etkili isimleri arasında yer aldı.

Türk toplumunun Amerika’daki görünürlüğünün artırılması amacıyla yürütülen birçok projede yer alan Erim, Türk Günü Yürüyüşleri’nin fikir öncülerinden biri olarak biliniyordu. Bu etkinliğin gelenekselleşmesinde önemli rol oynayan Erim, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk Okulları, Türk Amerikan Toplum Merkezi ile Atatürk Parkı ve heykeli gibi projelerin hayata geçirilmesine öncülük etti.

Dünya Türkleri Konfederasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Erim, Türk kimliğinin uluslararası alanda tanıtılması için çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Beşiktaş USA’in kurucusu ve onursal başkanı olarak spor ve kültür alanında da faaliyetlerde bulundu.

Yaşamını ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki deneyimlerini kaleme aldığı “ABD’de 60 Yıl - Her Şey Bir ‘Yes Sir’ ile Başladı” adlı kitabıyla da dikkat çeken Erim, sivil toplum alanında önemli bir miras bıraktı.